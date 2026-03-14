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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für BMW auf 93 Euro - 'Hold'

16.03.26 11:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 100 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Münchner hatten für 2026 eine wenig veränderte operative Entwicklung angedeutet, allerdings stark abhängig vom zweiten Halbjahr, schrieb Philippe Houchois in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er würde eine Entwicklung auf Vorjahresniveau begrüßen, so der Experte./rob/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital

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