ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Continental auf 165 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 170 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch die Reifenhersteller dürften sich dem derzeitigen Abwärtszyklus in der Autoindustrie nicht entziehen können, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insofern habe er seine 2019er Gewinnprognose für Conti reduziert. Innerhalb des Autozuliefersektors bevorzuge er aber weiterhin die Aktien der Reifenproduzenten, die in diesen volatilen Marktbedingungen recht robuste frei Mittelzuflüsse (FCF) aufwiesen./edh/mis

Datum der Analyse: 12.10.2018