ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Continental auf 170 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 180 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die europäischen Fahrzeugzulieferer-Aktien ihren Bewertungsaufschlag gegenüber den Papieren der Autobauer in den vergangenen Monaten signifikant verringert hätten, dürften nun einige negative Aspekte eingepreist sein, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch ziehe er weiterhin die Anteilsscheine der Hersteller jenen der Zulieferer vor. Für Conti reduzierte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019./edh/mis/ag

Datum der Analyse: 05.10.2018