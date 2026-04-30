ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 32 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis des Essenlieferanten für 2026 bis 2028 um bis zu rund sieben Prozent./rob/bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben