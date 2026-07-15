ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Douglas auf 10 Euro - 'Buy'

22.07.26 16:04 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty begründete die Zielsenkung für die Aktie der Parfümeriekette mit der schwächeren Verbrauchernachfrage und dem Druck auf die frei verfügbaren Ausgaben./rob/ajx/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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