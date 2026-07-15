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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Douglas auf 10 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
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Douglas AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty begründete die Zielsenkung für die Aktie der Parfümeriekette mit der schwächeren Verbrauchernachfrage und dem Druck auf die frei verfügbaren Ausgaben./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
15:41 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.06.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.06.26 Douglas Neutral UBS AG