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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Douglas auf 12 Euro - 'Buy'

01.05.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Geschäftsquartal seien hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, wobei erhebliche Wertminderungen zu einem hohen Nettoverlust geführt hätten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe die Parfümeriekette ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 angesichts einer schwachen Konsumentenstimmung im Euroraum reduziert. Der Experte schraubte seine Prognosen für das Brutto- und Nettoergebnis nach unten./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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