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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 225 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel
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EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 225 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Glas sei halbvoll beim Optikkonzern, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach glatt übertroffenen Erwartungen im dritten Quartal. Die Signale zum aktuellen Geschäft und den Margen seien beruhigend./rob/ag/nas

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:01 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
05.10.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG

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