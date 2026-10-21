ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 225 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 225 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Glas sei halbvoll beim Optikkonzern, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach glatt übertroffenen Erwartungen im dritten Quartal. Die Signale zum aktuellen Geschäft und den Margen seien beruhigend./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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