ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Evonik auf 17,70 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 18,80 auf 17,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern sei auf dem Weg in ein herausforderndes Jahr 2023, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwirtschaftung eines besseren freien Mittelzuflusses dürfte sich im Vergleich zu den Wettbewerbern als schwieriger erweisen, da der Rückenwind aus der Energiepreisabsicherung nachlasse und die Methioninpreise fielen. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Prognosezeitraum um 8 Prozent./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 13:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2023 / 20:00 / ET

