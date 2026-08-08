ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Fraport auf 85 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt sieht die Frankfurter auf einem glaubhaften Weg hin zu attraktiven Cashflow- und Dividendenrenditen, wie er in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts schrieb. Er kappte wegen zunächst bestehender Turbulenzen aber seine Schätzungen etwas./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG