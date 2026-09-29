ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 1600 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2000 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns sollten eine Geschäftsabschwächung gegenüber dem Vorquartal bestätigen, die aber etwas weniger ausgeprägt als in der Branche ausfallen sollte, schrieb James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er senkte seine mittelfristigen Schätzungen im hohen einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen sei jedoch mit Blick auf den Gegenwind im Bereich "weiche Luxusgüter" robuster aufgestellt als die Konkurrenz./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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