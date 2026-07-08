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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für K+S auf 10,50 Euro - 'Underperform'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S (K+S) von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Vor den Quartalszahlen am 12. August stiegen seine Schätzungen, nicht aber seine Überzeugung, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro am Freitag in seinem Ausblick. Für das zweite Quartal sieht er sich vier Prozent über der Konsensprognose. Das gesenkte Kursziel begründete er indes mit Veränderungen bei der Branchenbewertung. Zudem bleibt er mittelfristig vorsichtig für den Kalidüngermarkt, da das Angebot deutlich steigen dürfte./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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03.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG