ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Kion auf 72 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) nach Quartalszahlen von 85 auf 72 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vorübergehend dürfte der Gabelstaplerhersteller mit schwachen Margen zu kämpfen haben, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht aber trotzdem eine attraktive Einstiegsgelegenheit, da das Ausmaß des jüngsten Kursrückgangs den gesunkenen Gewinnprognosen nicht Rechnung trage./ajx/he

Datum der Analyse: 02.08.2018