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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform'

04.05.26 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
370,50 EUR 4,80 EUR 1,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal (LOréal) von 326 auf 323 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes resümierte am Freitag den Quartalsbericht der Franzosen. Er sieht den Konzern weiter "durch eine Zweijahreslinse", um Quartalsschwankungen zu glätten. Auf wirklich vergleichbarer Basis habe das Zweijahreswachstum in den vergangenen Quartalen bei etwa 4,5 Prozent gelegen. Damit liege man zwar mit an der Spitze der Konsumgüterbranche, erfülle aber nicht den Anspruch der aktuellen Aktienbewertung. Mit mehr Dynamik rechnet Hayes aber zunächst nicht./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

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DatumRatingAnalyst
08:01LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2026LOréal OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026LOréal KaufenDZ BANK
23.04.2026LOréal OverweightBarclays Capital
23.04.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026LOréal OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026LOréal KaufenDZ BANK
23.04.2026LOréal OverweightBarclays Capital
23.04.2026LOréal BuyUBS AG
23.04.2026LOréal BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.04.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
22.04.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
16.04.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
22.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
15.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
09.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.

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