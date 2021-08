ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für LVMH auf 725 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 800 auf 725 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Risiken im China-Geschäft seien gewachsen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei für die Aktie des Luxusgüterkonzerns zwar weiterhin zuversichtlich gestimmt, habe seine Wachstumsschätzungen aber etwas gesenkt./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2021 / 03:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2021 / 03:00 / ET