ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Microsoft auf 270 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 275 auf 270 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Gegenwind von der Konjunktur lasse selbst eine der besten Anlagestories im Techsektor nicht unberührt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher senkte der Experte nun seine Gewinn- und Umsatzschätzungen für den Softwarekonzern. Langfristig bleibt er aber zuversichtlich./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 00:54 / ET

