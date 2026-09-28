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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Munich Re auf 550 Euro - 'Hold'

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
512.60 EUR 1.40 EUR 0.27 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 600 auf 550 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Rückversicherungspreise fielen inzwischen schneller, schrieb Philip Kett am Freitag. Vor diesem Hintergrund zweifelten die Anleger an den strategischen Zielen der Münchner. Kett geht aber davon aus, dass sie erreicht werden. Die Umsetzungsrisiken müssten allerdings bei den Eigenkapitalkosten berücksichtigt werden./rob/ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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11:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
08.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets

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