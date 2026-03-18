ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 110 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen und der Ausblick liege im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwareanbieter bleibe das am schnellsten wachsende Unternehmen im Beobachtungsbereich der Branche, was sich in der Bewertung noch nicht angemessen widerspiegele./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET
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