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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'

19.03.26 22:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
71,55 EUR 1,50 EUR 2,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 110 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen und der Ausblick liege im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwareanbieter bleibe das am schnellsten wachsende Unternehmen im Beobachtungsbereich der Branche, was sich in der Bewertung noch nicht angemessen widerspiegele./tih/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:14 / ET

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DatumRatingAnalyst
12:06Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
10:41Nemetschek SE NeutralUBS AG
09:11Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
09:06Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12:06Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
09:11Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
09:06Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:41Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
17.12.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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