ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Puma SE auf 23,50 Euro - 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 27,50 auf 23,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen des Sportartikelherstellers dürften bestätigen, dass die Großhandelspartner die Zusammenarbeit mit der Marke nur schrittweise wiederaufnähmen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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