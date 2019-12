ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Renault auf 38 (40) Euro - 'Underperf.'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der französische Autohersteller sei besonders schlecht auf eine Rezession vorbereitet, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Sonntag vorliegenden Studie./he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2019 / 07:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2019 / 07:54 / ET