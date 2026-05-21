ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 1890 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1890 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken über die Produktrelevanz, die sie als klar überzogen betrachte, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenanalyse vom Donnerstagabend. Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Vorhaben der Unternehmen seien schon eher berechtigt, weshalb sie ihre Bewertungskennziffern kürzte. Den Auftragseingängen komme vor diesem Hintergrund entscheidende Bedeutung zu, um die Stimmung gegenüber Rheinmetall, CSG und Renk wieder aufzuhellen. Gesunkene Bewertungen und ein starkes Ergebniswachstum bis 2030 sprächen für attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET
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