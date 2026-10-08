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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Richemont auf 200 Franken - 'Buy'

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Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 220 auf 200 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte sich abschwächen, schrieb James Grzinic in einem Ausblick am Donnerstag. Die Profitabilität des Herstellers von Luxusgütern dürfte sich aber verbessern, denn Gegenwind von den Input-Kosten und den Wechselkursen flaue ab./rob/bek/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:41 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Richemont Buy UBS AG
05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research

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