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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 50 Euro - 'Buy'

14.05.26 18:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
34,23 EUR 0,23 EUR 0,68%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Sparte Bildgebende Verfahren und dem übernommenen Krebsbehandlungsspezialisten Varian hätten sich zwei wichtige Bereiche des Medizintechnikkonzerns stark entwickelt, wogegen es für die Diagnostik schlecht gelaufen sei, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Siemens Healthineers bleibe zwar einer der wichtigsten Branchentitel. Doch eine Neubewertung dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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