ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet niedrige Umsatzziel des Halbleiterkonzerns für das dritte Quartal sowie der etwas zurückhaltende Ausblick auf die Bruttomarge hätten die Aktie zuletzt unter Druck gesetzt, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn diese Entwicklung enttäusche, spiegele sie lediglich vorübergehende Belastungsfaktoren wider. Angesichts angemessener Bewertungskennzahlen für 2027 und der Erwartung einer anziehenden Ertragsdynamik in den kommenden Quartalen betrachte er die aktuelle Schwächephase als Kaufgelegenheit für mittelfristig orientierte Anleger./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf STMicroelectronics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STMicroelectronics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle SAP Aktie News
SAP Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|SAP SE Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.