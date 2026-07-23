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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet niedrige Umsatzziel des Halbleiterkonzerns für das dritte Quartal sowie der etwas zurückhaltende Ausblick auf die Bruttomarge hätten die Aktie zuletzt unter Druck gesetzt, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn diese Entwicklung enttäusche, spiegele sie lediglich vorübergehende Belastungsfaktoren wider. Angesichts angemessener Bewertungskennzahlen für 2027 und der Erwartung einer anziehenden Ertragsdynamik in den kommenden Quartalen betrachte er die aktuelle Schwächephase als Kaufgelegenheit für mittelfristig orientierte Anleger./rob/edh/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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