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ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vinci auf 139 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für VINCI vor Quartalszahlen von 142 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Bau- und Infrastrukturkonzerns dürfte angesichts gestiegener Zinsen und Treibstoffpreise kaum Entlastung gebracht haben, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sehe er Vinci nun positiver, da erhebliche Risiken bereits eingepreist seien./rob/edh/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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09:21 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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