ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Fraport mit 'Underperform' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Fraport bei einem Kursziel von 33 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Die hohe Abhängigkeit von Geschäftsreisen brocke dem Flughafenbereiter eine langsamere Rückkehr auf das Vor-Corona-Niveau ein als den Wettbewerbern, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig befänden sich die Frankfurter in einem massiven Investitionszyklus am Heimatstandort und in Lima. Insgesamt sieht Hunt im Branchenvergleich bei der Aktie mehr Risiken angesichts geringeren Wachstums, höherer Schulden und negativer Barmittelflüsse./ag/gl

