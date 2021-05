ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Friedrich Vorwerk mit 'Buy' - Ziel 61 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von FRIEDRICH VORWERK bei einem Kursziel von 61 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Aktie des Energieinfrastruktur-Anbieters biete Anlegern besonders gute Möglichkeiten, um in Deutschland auf den Wandel zu sauberer Energie zu setzen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 14:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2021 / 19:01 / ET