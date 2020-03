ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Instone Real Estate mit 'Buy' - Ziel 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Instone (Instone Real Estate Group) mit "Buy" und einem Kursziel von 32 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Immobilienunternehmen dürfte bei Neubau-Wohnungen auch weiterhin eine starke Dynamik verzeichnen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit attraktiv bewertet./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 16:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 19:01 / ET