ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Siltronic mit 'Buy' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Siltronic bei einem Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Constantin Hesse rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Erholung des Marktes für Speicherchips. Zudem sieht er das starke Wachstum im Bereich der Datencenter und den Wechsel zum Mobilfunkstandard 5G als starke Triebfedern für den Hersteller von Wafern für die Halbleiterbranche./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / 13:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2020 / 19:01 / ET