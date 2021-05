ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 280 Euro

Aktien in diesem Artikel adidas 278,15 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für adidas nach Zahlen und Anhebung des Ausblicks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer ersten Einschätzung am Freitag. Die erhöhten Umsatzziele seien eine Erleichterung, sie stimmten nun mit den Markterwartungen überein./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 07:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 07:26 / BST