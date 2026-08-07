ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 1350 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man negative einmalige Effekte heraus, hätte das operative Ergebnis des Zahlungsdienstleisters die Konsensschätzung übertroffen. Ein positiver Aspekt sei, dass OpenAI als Kunde angeheuert habe./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG