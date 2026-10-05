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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AIR France-KLM nach einer Telefonkonferenz anlässlich der ansehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Wie üblich habe die Fluggesellschaft nicht viele neue Details präsentiert, schrieb Harry J Gowers in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die wichtigste Erkenntnis sei gewesen, dass die Preise der Netzwerk-Fluggesellschaften bis September stark geblieben seien. Dies sei offenbar insbesondere auf die hohe Nachfrage auf den Transatlantikstrecken zurückzuführen./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:58 / BST

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17:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
31.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research

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