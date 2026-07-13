ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

14.07.26 10:34 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron ( AIXTRON SE ) mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell rechnet mit erneut starken Quartalsergebnissen des Anlagenbauers für die Chipindustrie, wie er in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der kleinen und mittelgroßen europäischen Tech-Unternehmen schrieb. Bei den Aufträgen im Optoelectronics-Bereich dürften asiatische Kunden eine größere Rolle spielen. Positive Kommentare zum Thema Galliumnitrid-Chips wären hilfreich./ag/gl

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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