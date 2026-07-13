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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron (AIXTRON SE) mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell rechnet mit erneut starken Quartalsergebnissen des Anlagenbauers für die Chipindustrie, wie er in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der kleinen und mittelgroßen europäischen Tech-Unternehmen schrieb. Bei den Aufträgen im Optoelectronics-Bereich dürften asiatische Kunden eine größere Rolle spielen. Positive Kommentare zum Thema Galliumnitrid-Chips wären hilfreich./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST

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08:01 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 AIXTRON SE Equal Weight Barclays Capital
23.06.26 AIXTRON SE Hold Warburg Research
19.06.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.