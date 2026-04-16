ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 34,30 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers für das beendete Geschäftsjahr und die Prognose für das neu angelaufene wertete Akash Gupta am Donnerstag als Rückschlag. Im Aktienkurs sei dies aber bereits berücksichtigt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:21 / BST
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