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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight' - Ziel 330 Dollar

26.06.26 16:49 Uhr
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203,15 EUR 3,23 EUR 1,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth sieht den Internetriesen mit der drittgrößten Werbeplattform überhaupt als großen Profiteur agentischer KI. Im Jahr 2026 rechnet er insgesamt mit einem Werbeumsatz von etwa 83 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von etwa 46 Prozent, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 21:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 04:00 / EDT

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02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
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11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

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