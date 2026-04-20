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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 325 Dollar

21.04.26 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfolgelösung für den Visionär Tim Cook sei positiv, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Denn mit John Ternus übernehme ein auf Produkte und Hardware fokussierter Manager den Staffelstab./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:34 / EDT

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