ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 360 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Markteinführung neuer Produkte im Smart-Home-Bereich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Damit erweitere der Technologiekonzern seine Möglichkeiten, seine starke Position in den privaten Haushalten durch zusätzliche Hardware-Käufe und wiederkehrende Dienstleistungen zu monetarisieren, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:11 / EDT
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