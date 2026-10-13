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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 360 Dollar

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Aktien
Apple Inc.
304.90 EUR -0.50 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Markteinführung neuer Produkte im Smart-Home-Bereich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Damit erweitere der Technologiekonzern seine Möglichkeiten, seine starke Position in den privaten Haushalten durch zusätzliche Hardware-Käufe und wiederkehrende Dienstleistungen zu monetarisieren, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:11 / EDT

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
05.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Apple Neutral UBS AG

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