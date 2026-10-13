ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 360 Dollar

13.10.26 23:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:11 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Markteinführung neuer Produkte im Smart-Home-Bereich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Damit erweitere der Technologiekonzern seine Möglichkeiten, seine starke Position in den privaten Haushalten durch zusätzliche Hardware-Käufe und wiederkehrende Dienstleistungen zu monetarisieren, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag./rob/la/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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