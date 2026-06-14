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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1900 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML (ASML NV) mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele für das dritte Quartal und das Gesamtjahr lägen deutlich höher als erwartet, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Zahlen. Auch die Ergebnisse des zweiten Quartals seien besser gewesen als gedacht. Deshpande geht davon aus, dass der Umsatzkonsens für 2026 deutlich steigen wird. Noch viel wichtiger sei allerdings der avisierte Kapazitätsausbau 2027 und 2028. Für 2028 lägen die Niederländer damit über seiner Erwartung - und sie sei die höchste am Markt gewesen. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2028 erschienen nun deutlich zu niedrig./rob/ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST

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09:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:16 ASML NV Outperform Oddo BHF
09:16 ASML NV Overweight Barclays Capital
09:01 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.