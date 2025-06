ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 14000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Die beschleunigte US-Zulassung von Datroway gegen bestimmte Lungenkrebstumoren komme etwas früher als gedacht und eröffne in dieser Indikation ein Umsatzpotenzial bis zu 500 Millionen US-Dollar, schrieb James Gordon in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / 00:15 / BST

