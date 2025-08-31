DAX23.987 +0,4%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,24 +0,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.415 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl67,75 -0,5%Gold3.474 +0,8%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 14000 Pence

01.09.25 09:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
137,05 EUR 0,30 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Die auf dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) präsentierten Studiendaten zu Baxdrostat hätten eine deutliche Reduzierung des Blutdrucks und das wettbewerbsfähige Profil des Herzmittels bestätigt, schrieb Richard Vosser am Montag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:29 / BST

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
08:01AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
29.07.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
09.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
04.06.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

