ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AT&T auf 'Overweight' - Ziel 22 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die kürzlich erst neu aufgenommenen AT&T-Aktien (AT&T) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 US-Dollar belassen. Die Umsatzentwicklung des US-Telekom-Konzerns sei erwartungsgemäß, die Gewinnkennziffern aber gemischt, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim operativen Gewinn hätten Kosten für die Abschaltung von 3G-Kapazitäten gebremst. Angesichts der Dividendenrendite bleibe die Aktie ein defensives Investment. Seine positive These basiere auf einer niedrigen Bewertung./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 08:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 08:25 / EDT

