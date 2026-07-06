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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aumovio auf 'Overweight' - Ziel 62 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AUMOVIO nach Zahlen und einem beigelegten Rechtsstreit mit BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem insgesamt soliden Quartal des Autozulieferers. Die Einigung mit dem wichtigen Kunden BMW sei für Aumovio günstiger ausgefallen als befürchtet./rob/edh/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST

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20:11 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
20:06 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
26.06.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.