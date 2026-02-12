DAX24.820 -0,1%Est506.001 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1860 -0,1%Öl67,62 +0,1%Gold4.982 +1,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight'

13.02.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
18,60 EUR -0,81 EUR -4,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AUTO1 auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar auf die hartnäckigen KI-Sorgen in der europäischen Internetbranche ein. Das Anlegerinteresse an Auto1 bleibe trotz Kursschwäche hoch. Zuletzt seien die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers unglücklicherweise in den Abwärtsstrudel durch enorme Leerverkäufe in zwei Sektoren geraten - bei den Internet-Portalbetreibern und bei den Auto-Baskets. Zudem gingen die Bären von möglicherweise sinkenden Neuwagenpreisen aus, was auch die Ergebnisse von Auto1 drücken könnte. Hier sieht Diebel - wie beim ungünstigen Wetter für Autokäufe - eher temporäre Belastung. Und gegen KI-Konkurrenz schirme Auto1 schon die reale Größe ab. Immerhin bewege man 800.000 Autos jährlich und bereite 100.000 Fahrzeuge selbst auf./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
08:01AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
