ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AUTO1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dies bestätigte seine Ansicht, dass das Unternehmen weiterhin in guter Verfassung sei und sich das strukturelle Wachstum positiv entwickele. Dennoch blieben die Aktien unnötig volatil. Grundsätzlich sei die Richtung klar: Die Absatzzahlen stiegen rasant, die Lagerbestände würden gut verwaltet, und das operative Ergebnis (Ebitda) wachse weiter./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / BST