ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 nach Zahlen auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AUTO1 nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Insgesamt habe der Autohändler die Erwartungen mit Blick auf den Absatz und das operative Ergebnis solide übertroffen schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei der Bruttogewinn geringer ausgefallen und die Jahresziele nur bestätigt worden. Der Analyst rechnet daher nur mit allenfalls begrenztem Aufwärtspotenzial für die Konsenschätzungen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.