ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AXA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von soliden Halbjahreszahlen des französischen Versicherers. Er rechne mit einer "ordentlichen Kursentwicklung bis zum Kapitalmarkttag im September, an dem Axa den neuen Strategieplan (2027 bis 2029) vorstellen werde./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST
Ausgewählte Hebelprodukte auf AXA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle AXA Aktie News
AXA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AXA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:01
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:01
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:01
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.