DAX 25.683 +0,3%ESt50 6.369 +0,4%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,15 -1,8%Nas 25.211 +0,4%Bitcoin 54.385 -3,2%Euro 1,1506 -0,2%Öl 90,1 +1,2%Gold 4.045 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXA S.A.
45.15 EUR -0.43 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AXA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von soliden Halbjahreszahlen des französischen Versicherers. Er rechne mit einer "ordentlichen Kursentwicklung bis zum Kapitalmarkttag im September, an dem Axa den neuen Strategieplan (2027 bis 2029) vorstellen werde./ck/rob/he

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST

Aktuelle AXA Aktie News

Werbung

AXA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AXA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16:01 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
16:01 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:01 AXA Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.