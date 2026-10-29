ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro

29.10.26 21:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AXA nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Farooq Hanif erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung das solide Umsatzwachstum, vor allem im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen. Dies sei gestützt worden von der Preisgestaltung, die besser gewesen sei als von ihm gedacht./rob/tih/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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