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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe im zweiten Quartal auch von Sondereffekten profitiert, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST

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09:11 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 BASF Kaufen DZ BANK
17.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.