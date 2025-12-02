ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 25 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Unterstützung des obersten Anwalts der US-Regierung (Solicitor General) dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein wichtiger Schritt in der Eindämmung des Glyphosat-Themas, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Die Aktien dürften etwas vom möglicherweise sinkenden Rückstellungsbedarf vorwegnehmen. Sie dürften sich um 10 bis 15 Prozent besser als der Markt schlagen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:36
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:06
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|24.11.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|UBS AG
|25.11.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.2025
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen