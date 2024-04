ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 34 Euro

SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 5 Jahren verloren

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 3 Jahren verdient

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr eingefahren

Heute im Fokus

Daimler Truck erzielt Fortschritt beim schnellen Laden von E-Lkw. Hacker-Angriff legt Laborkette SYNLAB in Italien lahm. Knorr-Bremse: Übernahme von Alstoms Bahnsignaltechnikgeschäft in Nordamerika. Taurus-Debatte: Airbus-Defence-Chef hat Verständnis für Scholz. BASF: Kein Problem mit Künstlicher Intelligenz in Bewerbungsunterlagen. Microsoft plant internationale Partnerkonferenz in Bonn.