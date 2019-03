ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 70 Euro

Aktien in diesem Artikel Bayer 61,34 EUR

-11,83% Charts

News

Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Umstand, dass eine Geschworenen-Jury den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat als einen wesentlichen Faktor für die Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung des Klägers Hardeman eingestuft hat, sei eine negative Neuigkeit, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Bedeutung des Falls Hardemann für die übrigen Klagen werde die Erholung der Bayer-Aktie wohl ins Stocken geraten./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / 07:52 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------